Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Канада — Катар, кто покажет

19 июня состоится матч 2-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Катара. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 01:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

В 3-м туре сборная Канады встретится со Швейцарией (24 июня). Катар в 3-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (24 июня). На данный момент у всех четырёх команд равное количество очков в турнирной таблице — по одному.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.