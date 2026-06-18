Роналду установил антирекорд в сборной Португалии после матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провёл свой худший матч за национальную команду по количеству касаний мяча на крупных турнирах, сообщает OptaJoe на личной странице в социальной сети X. В первом туре ЧМ-2026 сборная Португалии сыграла ничью с ДР Конго (1:1). 41-летний нападающий появился на поле с первых минут и отыграл полный матч.

Криштиану Роналду провёл матч с ДР Конго на чемпионате мира 2026 года и записал на свой счёт 25 касаний мяча. Это его минимальный показатель по числу касаний в матчах крупных турниров за сборную Португалии, если он проводил на поле все 90 минут.

ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере. В следующих турах португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.