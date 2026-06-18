Швейцария — Босния и Герцеговина: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 июня, состоится матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Команды будут играть на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре Швейцария сыграла вничью с Катаром со счётом 1:1, а Босния и Герцеговина поделила очки с Канадой — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.