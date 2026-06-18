Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Мексика — Южная Корея, кто покажет

19 июня состоится матч 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Южной Кореи. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» в Сапопан (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В 3-м туре сборная Мексики встретится с Чехией (25 июня). Южная Корея в 3-м туре сыграет с ЮАР (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.