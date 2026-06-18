Игрок сборной Хорватии Сучич прокомментировал поражение в матче ЧМ-2026 с Англией

Полузащитник сборной Хорватии Петар Сучич высказался о поражении в матче чемпионата мира с национальной командой Англии (2:4).

«Мы разочарованы результатом, но в конце концов должны быть счастливы и горды — это была первая игра чемпионата мира, и я думаю, это была хорошая игра. Именно такие игры нравятся болельщикам: много голов, много моментов. Мы можем радоваться, потому что дважды отыгрывались, но мы также видели, что пропущенные нами голы были слишком лёгкими, со стандартных положений.

Так что же дальше? Нам нужно больше тренироваться и восстановить силы. В групповом этапе осталось ещё две игры, поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Сучича официальный сайт ФИФА.