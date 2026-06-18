«Играть осторожно и отступать». Тухель объяснил проблемы Англии в матче ЧМ с Хорватией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвёл итоги стартового матча для своей команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Коллектив «трёх львов» победил национальную команду Хорватии со счётом 4:2.

«Хорошая реакция, первый тайм был для нас немного сложным. Было немного нервно. Принятые нами решения были продиктованы желанием играть осторожно и отступать. Нам было трудно найти ритм, и нам не хватало уверенности, чтобы использовать пробелы соперника в обороне.

Я видел статистику: 33% выигранных единоборств в первом тайме и 73% во втором, так что даже без мяча мы были недостаточно хороши, недостаточно самоотверженны. Мне понравилась реакция игроков во втором тайме. Это было эмоционально. Было много эмоций. Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в ритм», — приводит слова Тухеля официальный сайт ФИФА со ссылкой на ITV.



Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня). Хорватия в грядущем матче сыграет с Панамой (24 июня).