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«Нет смысла убирать его». Тренер сборной Португалии – об игре Роналду с ДР Конго

«Нет смысла убирать его». Тренер сборной Португалии – об игре Роналду с ДР Конго
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной ДР Конго (1:1). 41-летний нападающий появился на поле с первых минут и отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Нам было тяжело, потому что соперник оборонялся в шесть защитников. В такой ситуации можно использовать качества Криштиану. Нет никакого смысла убирать из игры такого футболиста, когда тебе нужны голы. Прямолинейная игра — не всегда самый быстрый путь к успеху. То, как он притягивает к себе защитников и использует пространство, имеет огромную ценность. Когда тебе нужны голы, на поле должен быть такой игрок, как Криштиану Роналду», — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере. В следующих турах португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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