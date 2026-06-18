«Нет смысла убирать его». Тренер сборной Португалии – об игре Роналду с ДР Конго

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной ДР Конго (1:1). 41-летний нападающий появился на поле с первых минут и отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями.

«Нам было тяжело, потому что соперник оборонялся в шесть защитников. В такой ситуации можно использовать качества Криштиану. Нет никакого смысла убирать из игры такого футболиста, когда тебе нужны голы. Прямолинейная игра — не всегда самый быстрый путь к успеху. То, как он притягивает к себе защитников и использует пространство, имеет огромную ценность. Когда тебе нужны голы, на поле должен быть такой игрок, как Криштиану Роналду», — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере. В следующих турах португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.