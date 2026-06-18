Жена Месси обратилась к аргентинцу после его хет-трика в первом матче на ЧМ-2026

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего Лионеля Месси, обратилась к мужу после его хет-трика в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной Алжира (3:0).

«Вперед, Аргентина! С тобой всегда, Лионель. Ты невероятный!» — написала Рокуццо на личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.

Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня. Национальная команда Алжира сыграет с Иорданией 23 июня.