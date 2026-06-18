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Жена Месси обратилась к аргентинцу после его хет-трика в первом матче на ЧМ-2026

Жена Месси обратилась к аргентинцу после его хет-трика в первом матче на ЧМ-2026
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Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего Лионеля Месси, обратилась к мужу после его хет-трика в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной Алжира (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Вперед, Аргентина! С тобой всегда, Лионель. Ты невероятный!» — написала Рокуццо на личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.

Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня. Национальная команда Алжира сыграет с Иорданией 23 июня.

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