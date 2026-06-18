«Ожидал от него чуть большего». Полузащитник ДР Конго — о 41-летнем Роналду на ЧМ-2026

Полузащитник сборной ДР Конго и французского «Лилля» Нгалайель Мукау высказался об игре звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду в очном матче в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Роналду не смог отличиться голами.

«Мы понимали, что он уже не тот, что раньше, поэтому ожидали, что он будет меньше бегать. Возможно, я ожидал от него чуть большего, но это естественно — он стал старше. Играть против него — честь», — приводит слова Мукау The Athletic.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня).