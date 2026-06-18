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«Ожидал от него чуть большего». Полузащитник ДР Конго — о 41-летнем Роналду на ЧМ-2026

«Ожидал от него чуть большего». Полузащитник ДР Конго — о 41-летнем Роналду на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной ДР Конго и французского «Лилля» Нгалайель Мукау высказался об игре звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду в очном матче в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Роналду не смог отличиться голами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Мы понимали, что он уже не тот, что раньше, поэтому ожидали, что он будет меньше бегать. Возможно, я ожидал от него чуть большего, но это естественно — он стал старше. Играть против него — честь», — приводит слова Мукау The Athletic.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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