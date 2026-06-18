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Кейн рассказал, что готовился к исполнению пенальти в ворота Ливаковича, смотрев видео

Кейн рассказал, что готовился к исполнению пенальти в ворота Ливаковича, смотрев видео
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о пенальти в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2). Кейн оформил дубль (один из голов — с пенальти). Сначала он не смог забить с 11-метровой отметки, но успешно перебил пенальти, так как голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович вышел с линии ворот до удара.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Когда я посмотрел видео, я увидел, что он [Ливакович] любит двигаться раньше времени, поэтому я знал, что есть шанс, что если сделаю обманное движение, он выйдет за линию ворот. Я был на 80% уверен, что он был за линией, но не на 100%. Затем, когда нужно было перебить пенальти, я немного изменил технику. Вот почему я изучаю соперника, и в итоге это сработало для меня отлично», — приводит слова Кейна BBC.

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