Кейн рассказал, что готовился к исполнению пенальти в ворота Ливаковича, смотрев видео

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о пенальти в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2). Кейн оформил дубль (один из голов — с пенальти). Сначала он не смог забить с 11-метровой отметки, но успешно перебил пенальти, так как голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович вышел с линии ворот до удара.

«Когда я посмотрел видео, я увидел, что он [Ливакович] любит двигаться раньше времени, поэтому я знал, что есть шанс, что если сделаю обманное движение, он выйдет за линию ворот. Я был на 80% уверен, что он был за линией, но не на 100%. Затем, когда нужно было перебить пенальти, я немного изменил технику. Вот почему я изучаю соперника, и в итоге это сработало для меня отлично», — приводит слова Кейна BBC.