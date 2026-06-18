Мексика — Южная Корея: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 19 июня, состоится матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Густаво Техерой (Уругвай). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре Мексика обыграла ЮАР со счётом 2:0, а Южная Корея оказалась сильнее Чехии — 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.