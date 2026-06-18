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Романо сообщил подробности вероятного перехода нападающего сборной Испании в «Ливерпуль»

Романо сообщил подробности вероятного перехода нападающего сборной Испании в «Ливерпуль»
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22-летний испанский вингер «Осасуны» Виктор Муньос прошёл в сборной медицинское обследование перед переходом в «Ливерпуль». Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт испанца с английским клубом будет рассчитан до лета 2032 года. Утверждается, что из отступных в размере € 40 млн, которые мерсисайдцы заплатят за переход испанца, «Осасуна» получит только € 20 млн — вторая половина отправится в мадридский «Реал», которому принадлежат 50% прав на футболиста.

Ранее сообщалось, что сделка завершена. Мерсисайдцы устно согласовали условия контракта с Муньосом и в ближайшее время активируют клаусулу за вингера.

Муньос — воспитанник «Реала». В прошлом сезоне в составе команды из Памплоны он провёл 36 матчей, забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Вингер включён в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. По данным портала Transfermarkt, его ориентировочная стоимость составляет € 30 млн. Действующий контракт с «Осасуной» рассчитан до лета 2030 года.

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