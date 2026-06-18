«Вы чего?!» Генич – об игре сборных Испании и Португалии на старте ЧМ-2026

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на игры сборной Португалии и Испании в первом туре ЧМ-2026. Напомним, сборная Испании в первом туре сыграла вничью с Кабо-Верде, а Португалия разошлась миром с ДР Конго (1:1).

«Пиренейцы, вы чего?! Как так можно играть? Разочарован», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В следующем туре сборная Испании встретится с Садовской Аравией, а Португалия проведёт матч с Узбекистаном.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти.