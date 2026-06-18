Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вы чего?!» Генич – об игре сборных Испании и Португалии на старте ЧМ-2026

«Вы чего?!» Генич – об игре сборных Испании и Португалии на старте ЧМ-2026
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на игры сборной Португалии и Испании в первом туре ЧМ-2026. Напомним, сборная Испании в первом туре сыграла вничью с Кабо-Верде, а Португалия разошлась миром с ДР Конго (1:1).

«Пиренейцы, вы чего?! Как так можно играть? Разочарован», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В следующем туре сборная Испании встретится с Садовской Аравией, а Португалия проведёт матч с Узбекистаном.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно
Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android