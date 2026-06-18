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Анри раскритиковал Роналду за игру на ЧМ, обратившись к болельщикам перед телевизорами

Анри раскритиковал Роналду за игру на ЧМ, обратившись к болельщикам перед телевизорами
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри подверг критике действия звёздного португальского форварда Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1). Анри напомнил нападающему, что интересы команды важнее индивидуальных действий.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Главное, что нужно понимать. Зрители, смотрящие матчи из дома! Гол должен быть забит в пользу команды, а не ради личной статистики. Поясню. Криштиану неоднократно оказывался в подобных эпизодах. Если бы он ускорился к воротам, защитнику пришлось бы делать выбор. Однако, поскольку Роналду стремится забить сам, он перекрывает траекторию Бруну Фернандеша, а не врывается во вратарскую. В таком случае защитнику проще обороняться, так как ему не нужно разрываться. Гол должен быть забит для команды, а не для тебя лично. Вы сами видели, как на это отреагировал Бруну», — сказал Анри в эфире Fox Sports. Запись видео приводится на Reddit.

Поводом для комментария послужил эпизод в матче сборной Португалии, когда её капитан, находясь в выгодной позиции, решил пробить по воротам сборной ДР Конго, но не попал в створ. По мнению Анри, в этой ситуации Роналду следовало пропустить мяч на полузащитника Бруну Фернандеша.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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