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Кейн рассказал, о чём Тухель говорил в перерыве матча Англии с Хорватией на ЧМ-2026

Кейн рассказал, о чём Тухель говорил в перерыве матча Англии с Хорватией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о речи главного тренера Томаса Тухеля в перерыве матча чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2). Кейн оформил дубль (один из голов — с пенальти).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«В перерыве тренер сказал: «Давайте начнём!». Увеличим темп, будем играть один в один и полностью перехватим инициативу — и именно это и произошло. Вы видели нас на прекрасном уровне, как с мячом, так и без него, мы могли забить три или четыре гола за эти 20 минут второго тайма. Мы сделали то, что нужно, и красиво завершили игру в конце», — приводит слова Кейна BBC.

В следующем матче сборная Англии сыграет с Ганой 23 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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