Кейн рассказал, о чём Тухель говорил в перерыве матча Англии с Хорватией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о речи главного тренера Томаса Тухеля в перерыве матча чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2). Кейн оформил дубль (один из голов — с пенальти).

«В перерыве тренер сказал: «Давайте начнём!». Увеличим темп, будем играть один в один и полностью перехватим инициативу — и именно это и произошло. Вы видели нас на прекрасном уровне, как с мячом, так и без него, мы могли забить три или четыре гола за эти 20 минут второго тайма. Мы сделали то, что нужно, и красиво завершили игру в конце», — приводит слова Кейна BBC.

В следующем матче сборная Англии сыграет с Ганой 23 июня.