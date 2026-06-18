«Он боится убрать Роналду». Экс-игрок сборной Англии раскритиковал тренера Португалии

Бывший футболист сборной Англии Крис Саттон раскритиковал главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса за решение не менять нападающего Криштиану Роналду в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной ДР Конго. 41-летний нападающий появился на поле с первых минут и отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями.

«Мартинес боится убрать Роналду с поля. Он не является тренером. Он может даже забить победный гол, но сегодня он полностью выпал из игры», — приводит слова Саттона A Bola.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере. В следующих турах португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.