Узбекистан — Колумбия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

Сегодня, 18 июня, состоится матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Узбекистана и Колумбии. Команды будут играть на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Узбекистан: Юсупов, Хусанов, Ашурматов, Насруллаев, Абдуллаев, Каримов, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев, Урунов, Шомуродов.

Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми, Санчес, Мохика, Пуэрта, Лерма, Родригес, Арьяс, Диас, Суарес.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.