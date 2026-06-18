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Узбекистан — Колумбия: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу 2026, 18 июня 2026

Узбекистан — Колумбия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
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Сегодня, 18 июня, состоится матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Узбекистана и Колумбии. Команды будут играть на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Узбекистан: Юсупов, Хусанов, Ашурматов, Насруллаев, Абдуллаев, Каримов, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев, Урунов, Шомуродов.

Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми, Санчес, Мохика, Пуэрта, Лерма, Родригес, Арьяс, Диас, Суарес.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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