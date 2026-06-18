Гана — Панама: африканская команда в перерыве заменила голкипера из-за повреждения

В эти минуты проходит матч группы L чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Ганы и Панамы. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 46-й минуте на поле вышел голкипер сборной Ганы Бенджамин Асаре, который заменил вратаря Лоуренса Ати-Зиги, который получил повреждение.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.