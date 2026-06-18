Гарри Кейн повторил рекорд Дэвида Бекхэма в составе сборной Англии на чемпионатах мира

Нападающий Гарри Кейн стал вторым игроком, забивавшим за сборную Англии на трёх разных чемпионатах мира (2018, 2022, 2026), после Дэвида Бекхэма (1998, 2002, 2006), сообщает Opta Analyst на личной странице в социальной сети X.

В матче первого тура ЧМ-2026 с национальной командой Хорватии (4:2). Кейн оформил дубль.

После этого матча в активе Кейна теперь 10 голов в 12 матчах. Столько же у Гарри Линекера, который долгое время единолично возглавлял рейтинг лучших английских бомбардиров в истории ЧМ.

Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет против Ганы 23 июня, а 28 июня завершит выступление в группе матчем с Панамой. Хорватская команда 24 июня встретится с Панамой, после чего 28 июня проведёт игру с Ганой.