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Гарри Кейн повторил рекорд Дэвида Бекхэма в составе сборной Англии на чемпионатах мира

Гарри Кейн повторил рекорд Дэвида Бекхэма в составе сборной Англии на чемпионатах мира
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Нападающий Гарри Кейн стал вторым игроком, забивавшим за сборную Англии на трёх разных чемпионатах мира (2018, 2022, 2026), после Дэвида Бекхэма (1998, 2002, 2006), сообщает Opta Analyst на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

В матче первого тура ЧМ-2026 с национальной командой Хорватии (4:2). Кейн оформил дубль.

После этого матча в активе Кейна теперь 10 голов в 12 матчах. Столько же у Гарри Линекера, который долгое время единолично возглавлял рейтинг лучших английских бомбардиров в истории ЧМ.

Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет против Ганы 23 июня, а 28 июня завершит выступление в группе матчем с Панамой. Хорватская команда 24 июня встретится с Панамой, после чего 28 июня проведёт игру с Ганой.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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