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Тренер Хорватии назвал причины поражения от Англии в матче ЧМ с 4 пропущенными мячами

Тренер Хорватии назвал причины поражения от Англии в матче ЧМ с 4 пропущенными мячами
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении в прошедшем матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором «шашечные» не сумели одолеть национальную команду Англии. Встреча завершилась со счётом 2:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Второй тайм мы провели очень плохо. В первом тайме мы пропустили два гола со стандартных положений, первый — после пенальти. Мы допустили ошибки. Третий гол мы пропустили после длинной передачи, и стало ясно, как сложно будет вернуться в игру. Мы плохо реагировали на длинные передачи и плохо перестраивались», — приводит слова Далича официальный сайт ФИФА со ссылкой на HRT.

Во 2-м туре группы L ховратская национальная команда встретится с Панамой (24 июня). Англия в грядущем матче сыграет с Ганой (23 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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