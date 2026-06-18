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Только один тренер опережает 73-летнего португальца Карлуша Кейруша по числу участий на ЧМ

Только один тренер опережает 73-летнего португальца Карлуша Кейруша по числу участий на ЧМ
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В эти минуты на стадионе проходит матч группы L чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Ганы и Панамы. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Окончен
1 : 0
Панама
1:0 Йиренки – 90+5'    

Данное мировое первенство стало пятым в тренерской карьере наставника сборной Ганы Карлуша Кейруша. 73-летний португалец принял сборную Ганы незадолго до турнира, в апреле 2026 года. В 2010 году Кейруш возглавлял Португалию, в 2014‑м, 2018‑м и 2022‑м — сборную Ирана.

Таким образом он повторил тренерское достижение Боры Милутиновича и уступает по числу участий на чемпионатах мира только бразильскому специалисту Карлосу Альберто Паррейре, работавшему на шести мировых первенствах. При этом Паррейра известен тем, что вывел на чемпионаты мира пять разных национальных сборных: Кувейт (1982), ОАЭ (1990), Бразилию (1994 — титул, 2006), Саудовскую Аравию (1998) и ЮАР (2010).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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