Тренер сборной Колумбии Лоренсо: этот ЧМ показывает, что слабых команд не бывает

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо высказался о предстоящем матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 18 июня.

«Этот чемпионат мира показывает, что слабых команд не бывает и что ни одного соперника нельзя недооценивать. Узбекистан добился очень хороших результатов, у них отличный тренер, несколько высококлассных игроков, и это очень организованная команда, которая точно знает, как хочет играть. Это наш вызов», — приводит слова Лоренсо официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.