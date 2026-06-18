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Тренер сборной Колумбии Лоренсо: этот ЧМ показывает, что слабых команд не бывает

Тренер сборной Колумбии Лоренсо: этот ЧМ показывает, что слабых команд не бывает
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Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо высказался о предстоящем матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 18 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот чемпионат мира показывает, что слабых команд не бывает и что ни одного соперника нельзя недооценивать. Узбекистан добился очень хороших результатов, у них отличный тренер, несколько высококлассных игроков, и это очень организованная команда, которая точно знает, как хочет играть. Это наш вызов», — приводит слова Лоренсо официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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