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Гана — Панама, результат матча 18 июня 2026, счет 1:0, ЧМ по футболу 2026

Сборная Ганы вырвала победу у Панамы в матче ЧМ-2026 благодаря голу на 90+5-й минуте
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Завершился матч группы L чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Ганы и Панамы. Команды играли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Ганы одержала победу со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Окончен
1 : 0
Панама
1:0 Йиренки – 90+5'    

Единственный гол забил полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренки на 90+5-й минуте.

Ранее сборная Англии обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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