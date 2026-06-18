Сборная Ганы вырвала победу у Панамы в матче ЧМ-2026 благодаря голу на 90+5-й минуте

Завершился матч группы L чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Ганы и Панамы. Команды играли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Ганы одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренки на 90+5-й минуте.

Ранее сборная Англии обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.