37-летний Иван Перишич повторил достижение, покорявшееся лишь Лионелю Месси на ЧМ

Вингер сборной Хорватии Иван Перишич отметился голевой передачей на форварда Петара Мусу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Англией (2:4) и вошёл в историю турнира, повторив одно легендарное достижение.

Как сообщает Opta Franz в соцсети X, 37-летний футболист сделал ассист на своём четвёртом чемпионате мира подряд, начиная с турнира 2014 года. Таким образом, он стал вторым игроком после звёздного аргентинца Лионеля Месси, который отмечался результативными передачами на четырёх и более мировых первенствах. У Месси таких пять. Отмечается, что данный учёт статистики ведётся с 1966 года.

Во 2-м туре группы L ховратская национальная команда встретится с Панамой (24 июня).