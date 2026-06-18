37-летний Иван Перишич повторил достижение, покорявшееся лишь Лионелю Месси на ЧМ
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Вингер сборной Хорватии Иван Перишич отметился голевой передачей на форварда Петара Мусу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Англией (2:4) и вошёл в историю турнира, повторив одно легендарное достижение.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12' 1:1 Батурина – 36' 2:1 Кейн – 42' 2:2 Муса – 45+5' 3:2 Беллингем – 47' 4:2 Рашфорд – 85'
Как сообщает Opta Franz в соцсети X, 37-летний футболист сделал ассист на своём четвёртом чемпионате мира подряд, начиная с турнира 2014 года. Таким образом, он стал вторым игроком после звёздного аргентинца Лионеля Месси, который отмечался результативными передачами на четырёх и более мировых первенствах. У Месси таких пять. Отмечается, что данный учёт статистики ведётся с 1966 года.
Во 2-м туре группы L ховратская национальная команда встретится с Панамой (24 июня).
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