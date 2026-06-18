Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн опубликовал пост после победы сборной Англии в матче с Хорватией на ЧМ-2026

Гарри Кейн опубликовал пост после победы сборной Англии в матче с Хорватией на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн опубликовал пост после победы команды в первом туре ЧМ-2026 со сборной Хорватии (4:2). В этой встрече Кейн оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Начали с победы. Второй тайм задал для нас уровень, и большая благодарность всем парням за огромную работу. Спасибо за вашу поддержку», — написал Кейн на личной странице в одной из социальных сетей.

После этого матча в активе Кейна теперь 10 голов в 12 матчах. Столько же у Гарри Линекера, который долгое время единолично возглавлял рейтинг лучших английских бомбардиров в истории ЧМ.

Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет против Ганы 23 июня, а 28 июня завершит выступление в группе матчем с Панамой. Хорватская команда 24 июня встретится с Панамой, после чего 28 июня проведёт игру с Ганой.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия и Хорватия выдали голевой триллер – лучший матч тура! Сборную при Тухеле не узнать
Англия и Хорватия выдали голевой триллер – лучший матч тура! Сборную при Тухеле не узнать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android