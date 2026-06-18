Гарри Кейн опубликовал пост после победы сборной Англии в матче с Хорватией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн опубликовал пост после победы команды в первом туре ЧМ-2026 со сборной Хорватии (4:2). В этой встрече Кейн оформил дубль.

«Начали с победы. Второй тайм задал для нас уровень, и большая благодарность всем парням за огромную работу. Спасибо за вашу поддержку», — написал Кейн на личной странице в одной из социальных сетей.

После этого матча в активе Кейна теперь 10 голов в 12 матчах. Столько же у Гарри Линекера, который долгое время единолично возглавлял рейтинг лучших английских бомбардиров в истории ЧМ.

Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет против Ганы 23 июня, а 28 июня завершит выступление в группе матчем с Панамой. Хорватская команда 24 июня встретится с Панамой, после чего 28 июня проведёт игру с Ганой.