Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 18 июня

Сегодня, 18 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 18 и 19 июня (время московское):

19:00. Чехия – ЮАР;

22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина;

1:00. Канада – Катар;

4:00. Мексика – Южная Корея

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.