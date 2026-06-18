В концовке матча Ганы и Панамы на ЧМ-2026 вспыхнула массовая потасовка

В концовке матча группы L чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Ганы и Панамы, произошла массовая потасовка с участием игроков. Команды играли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Сборная Ганы одержала победу со счётом 1:0.

Потасовка возникла в штрафной сборной Ганы на 90+9-й минуте после того, как полузащитник Панамы Карлос Харви задел голкипера соперника Бенджамина Асаре. Карлос Харви получил предупреждение.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.