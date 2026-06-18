73-летний Карлуш Кейруш побежал к болельщикам сразу после победы Ганы в матче ЧМ с Панамой

73-летний главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш после финального свистка в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Панамы через поле побежал к болельщикам. Команды играли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Сборная Ганы одержала победу со счётом 1:0 благодаря голу в концовке матча.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Единственный гол забил полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренки на 90+5-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.