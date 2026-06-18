Узбекистан — Колумбия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 началась

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Узбекистана и Колумбии стартовал. Встреча группы K проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика), главным арбитром назначен англичанин Энтони Тейлор. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Помимо Узбекистана и Колумбии, в этом квартете также выступают национальные команды Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем турнира остаётся сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).