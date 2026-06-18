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Главный тренер ДР Конго прокомментировал сенсационную ничью с Португалией на ЧМ-2026

Главный тренер ДР Конго прокомментировал сенсационную ничью с Португалией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной ДР Конго, французский наставник команды Себастьен Дезабр высказался о неожиданном результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где африканская команда сыграла вничью со сборной Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Игроки проявили невероятную самоотверженность и бескорыстие. Мы точно выполнили план игры, забили со стандартного положения, и, честно говоря, я очень горжусь своими игроками, потому что они достойно представили ДР Конго, и вся страна этого заслуживает», — приводит слова Дезабра официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре группы K национальная команда ДР Конго встретится с Колумбией (24 июня). Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном (23 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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