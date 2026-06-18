Главный тренер ДР Конго прокомментировал сенсационную ничью с Португалией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной ДР Конго, французский наставник команды Себастьен Дезабр высказался о неожиданном результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где африканская команда сыграла вничью со сборной Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Игроки проявили невероятную самоотверженность и бескорыстие. Мы точно выполнили план игры, забили со стандартного положения, и, честно говоря, я очень горжусь своими игроками, потому что они достойно представили ДР Конго, и вся страна этого заслуживает», — приводит слова Дезабра официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре группы K национальная команда ДР Конго встретится с Колумбией (24 июня). Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном (23 июня).