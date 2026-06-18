Форвард ДР Конго Висса отреагировал на сенсационную ничью в матче ЧМ-2026 с Португалей

Форвард сборной ДР Конго Йоан Висса высказался о неожиданном результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где африканская команда сыграла вничью со сборной Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Я, конечно, очень горжусь командой, потому что мы очень много работали. Это был очень сложный матч против команды, которая была сильнее нас. Но мы проявили мужество и стойкость. Забитый нами первый гол — это огромный повод для гордости, потому что он отражает характер этой команды. Самое важное сейчас — продолжать двигаться вперед», — приводит слова Виссы официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре группы K национальная команда ДР Конго встретится с Колумбией (24 июня). Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном (23 июня).