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Форвард ДР Конго Висса отреагировал на сенсационную ничью в матче ЧМ-2026 с Португалей

Форвард ДР Конго Висса отреагировал на сенсационную ничью в матче ЧМ-2026 с Португалей
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Форвард сборной ДР Конго Йоан Висса высказался о неожиданном результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где африканская команда сыграла вничью со сборной Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Я, конечно, очень горжусь командой, потому что мы очень много работали. Это был очень сложный матч против команды, которая была сильнее нас. Но мы проявили мужество и стойкость. Забитый нами первый гол — это огромный повод для гордости, потому что он отражает характер этой команды. Самое важное сейчас — продолжать двигаться вперед», — приводит слова Виссы официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре группы K национальная команда ДР Конго встретится с Колумбией (24 июня). Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном (23 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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