Ибрагимович назвал ошибку Роналду в матче с ДР Конго на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной ДР Конго (1:1). 41-летний нападающий появился на поле с первых минут и отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями.

На 68-й минуте матча Роналду нанёс удар, который прошёл мимо правой штанги и мог бы вывести его команду вперёд при счёте 1:1, если бы попал в створ. Однако Ибрагимович считает, что Роналду допустил ошибку ещё до получения передачи, отмечая, что ему следовало пропустить мяч к партнёру по команде Бруну Фернандешу.

«Обычно нападающий двигается от ближней штанги к дальней, чтобы увлечь за собой защитника и освободить пространство для игрока позади. Так что, очевидно, ты принял неправильное решение здесь, Криштиану», — приводит слова Ибрагимовича Fox Sports.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере. В следующих турах португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.