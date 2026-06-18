Полузащитник Португалии Невеш высказался о сенсационной ничьей на старте ЧМ с ДР Конго

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш высказался о неожиданном результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где его команда сыграла вничью со сборной ДР Конго. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Это был мой первый матч на чемпионате мира, и я доволен своей игрой. Но, как я всегда говорю, главное — это команда. Есть вещи, которые нам нужно улучшить. Нам действительно нужны победы. Команда едина и полна решимости стать лучше», — приводит слова Невеша официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня).