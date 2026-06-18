Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Гана — Панама. Это не автор победного гола

Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо был назван лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Панаму. Встреча завершилась со счётом 1:0.

26-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле все 90. Он не отметился результативными действиями, совершил два ударов по воротам (ни одного в створ), заработал на себе один фол, отдал один ключевой пас и не совершил ни одной успешной обводки (при одной попытке). Ганский футболист выиграл четыре из девяти единоборств (два из двух — верховые) и совершил один успешный отбор. Точность его передач составила 82%.

Отметим, победный мяч в матче забил на 90+5-й минуте полузащитник Калеб Йиренки. Ассистировал ему вышедший на замену форвард Брендон Томас-Асанте.