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Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Гана — Панама. Это не автор победного гола

Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Гана — Панама. Это не автор победного гола
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Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо был назван лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Панаму. Встреча завершилась со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Окончен
1 : 0
Панама
1:0 Йиренки – 90+5'    

26-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле все 90. Он не отметился результативными действиями, совершил два ударов по воротам (ни одного в створ), заработал на себе один фол, отдал один ключевой пас и не совершил ни одной успешной обводки (при одной попытке). Ганский футболист выиграл четыре из девяти единоборств (два из двух — верховые) и совершил один успешный отбор. Точность его передач составила 82%.

Отметим, победный мяч в матче забил на 90+5-й минуте полузащитник Калеб Йиренки. Ассистировал ему вышедший на замену форвард Брендон Томас-Асанте.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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