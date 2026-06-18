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«Видимо, Юрий Гаврилов заложил базу». Генич – об игре ДР Конго в матче с Португалией на ЧМ

«Видимо, Юрий Гаврилов заложил базу». Генич – об игре ДР Конго в матче с Португалией на ЧМ
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Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на игру сборной ДР Конго в матче с Португалией на ЧМ-2026. Встреча завершилась со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Видимо, в начале века ещё Юрий Гаврилов заложил базу этим конголезцам! Неплохая банда с Банзой», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Юрий Гаврилов возглавлял ДР Конго с мая по октябрь 2001 года.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня).

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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