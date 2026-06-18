Сестра Роналду подвергла критике сборную Португалии после матч с ДР Конго на ЧМ

Кати Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала игру команды после ничьей с Демократической Республикой Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

«Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки. Игра словно откатилась назад, к своей половине поля… Странный этот чемпионат мира. Очень странный. Но идём дальше. От неудачного старта – к удачному финалу. До самого конца», – написала Авейру в соцсетях.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.