Погибшей при ударе беспилотника ВСУ по автобусу с детской командой оказалась жена тренера

Погибшая при ударе беспилотного летательного аппарата самолётного типа в Брянской области ВСУ по автобусу с детской командой в Брянске была женой одного из тренеров. Об этом сообщает агентство «Белта». Инцидент произошёл в приграничном районе накануне, 17 июня. Беспилотный аппарат нанёс удар по гражданскому автобусу.

«По уточненной информации, поездка детей была организована в частном порядке. В результате инцидента погибла жена одного из тренеров, сопровождавших группу», — сказано в сообщении агентства Белта

Ранее сообщалось, что в результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, ещё шесть человек получили ранения, в том числе пятеро детей.