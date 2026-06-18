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Погибшей при ударе беспилотника ВСУ по автобусу с детской командой оказалась жена тренера

Погибшей при ударе беспилотника ВСУ по автобусу с детской командой оказалась жена тренера
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Погибшая при ударе беспилотного летательного аппарата самолётного типа в Брянской области ВСУ по автобусу с детской командой в Брянске была женой одного из тренеров. Об этом сообщает агентство «Белта». Инцидент произошёл в приграничном районе накануне, 17 июня. Беспилотный аппарат нанёс удар по гражданскому автобусу.

«По уточненной информации, поездка детей была организована в частном порядке. В результате инцидента погибла жена одного из тренеров, сопровождавших группу», — сказано в сообщении агентства Белта

Ранее сообщалось, что в результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, ещё шесть человек получили ранения, в том числе пятеро детей.

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