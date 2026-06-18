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«Плохое начало – хороший конец». Сестра Роналду — о старте сборной Португалии на ЧМ

«Плохое начало – хороший конец». Сестра Роналду — о старте сборной Португалии на ЧМ
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Кати Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду заявила, что качество игры команды с Демократической Республикой Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026, не сможет выбить её из колеи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Я тут читала некоторые сообщения… Конечно, как болельщица своей страны, я была разочарована. Мы сыграли плохо, никто [из игроков] не сыграл хорошо. Мы хорошо начали матч, но только начали – и всё. Но, как я часто слышала: «Плохое начало – хороший конец». Давайте мыслить позитивно.

Ошибается только тот, кто находится на поле. Они ошибались, не были той командой, которую мы ожидали увидеть. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош.

Но грустно ли мне? Как я могу быть грустной? Мне грустно, когда я вижу то фото матери и отца Диогу Жоты – вот это настоящая печаль. Было бы эгоистично с моей стороны чувствовать себя несчастной из-за разочарования после ничьей в стартовом матче чемпионата мира.

Тем более сегодня я проснулась счастливой, и эта ничья не сможет лишить меня счастья», — сказала Авейру в соцсети.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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