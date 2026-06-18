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Слова Роналдо о том, что Месси — лучший футболист всех времён, оказались фейком

Слова Роналдо о том, что Месси — лучший футболист всех времён, оказались фейком
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Слова бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо о том, что Лионель Месси – лучший футболист всех времён, вероятно, ненастоящие.

Каталонская спортивная газета Mundo Deportivo после хет-трика 38-летнего аргентинца в матче Аргентины с Алжиром (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026 опубликовала комментарий экс-форварда «Реала».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Позже статья Mundo Deportivo была удалена. Многие мировые ресурсы (бразильский Globo Esporte и другие) перепечатали цитату бразильца со ссылкой на каталонское издание, а другие (британский TNT Sports, португальская A Bola и другие) привели слова без ссылки на какой-либо источник вообще.

При этом слова Роналдо начали циркулировать в соцсетях еще раньше, чем появились у Mundo Deportivo. Примечательно, что подобным образом ранее завирусился фэйк о том, что бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп якобы раскритиковал паузы на водопой во время чемпионата мира.

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