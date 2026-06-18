В Казахстане арбитра арестовали на 5 суток после конфликта по ходу матча

Главный арбитр матча чемпионата Казахстана «Елимай» – «Ордабасы» (1:3) Арман Исмуратов получил пять суток административного ареста после конфликта по окончании матча, сообщает Sports24.kz. Судья показал три красные карточки представителям «Елимая» после финального свистка.

Словесная перепалка началась после того, как главный тренер «Елимая» Андрей Карпович в грубой форме обратился к арбитру с претензиями по поводу судейства. Судья ответил специалисту, используя матерные выражения.

После возвращения в Астану арбитр был задержан сотрудниками полиции. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил пять суток административного ареста.