«Вся команда провела отличный матч». Невеш — о сенсационной ничьей Португалии с ДР Конго

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш высказался о неожиданном результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где его команда сыграла вничью со сборной ДР Конго. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Самое важное – это то, как мы играли. Именно это в долгосрочной перспективе и сыграет решающую роль. Я по-настоящему уверен в том, что мы показали. Мы будем становиться лучше и продолжать делать те хорошие вещи, которые делали сегодня.

Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч.

Эта ничья нас не сломает. Наоборот – она сделает нас сильнее. Мы будем создавать больше моментов и забивать больше голов», – приводит слова Невеша A Bola.