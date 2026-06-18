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«Вся команда провела отличный матч». Невеш — о сенсационной ничьей Португалии с ДР Конго

«Вся команда провела отличный матч». Невеш — о сенсационной ничьей Португалии с ДР Конго
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Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш высказался о неожиданном результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где его команда сыграла вничью со сборной ДР Конго. Встреча завершилась со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Самое важное – это то, как мы играли. Именно это в долгосрочной перспективе и сыграет решающую роль. Я по-настоящему уверен в том, что мы показали. Мы будем становиться лучше и продолжать делать те хорошие вещи, которые делали сегодня.

Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч.

Эта ничья нас не сломает. Наоборот – она сделает нас сильнее. Мы будем создавать больше моментов и забивать больше голов», – приводит слова Невеша A Bola.

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