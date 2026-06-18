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«Нужно снимать с соревнований». Черданцев раскритиковал Португалию с Роналду за игру на ЧМ

«Нужно снимать с соревнований». Черданцев раскритиковал Португалию с Роналду за игру на ЧМ
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев подверг критике сборную Португалии за игру в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго. Встреча завершилась вничью — 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«За футбол Португалии в первом тайме нужно команду снимать с соревнований. И вообще раз чемпионат проходит в США и перерывы уже по правилам американского спорта, то и в футбол нужно ввести американские правила игровых видов: ограничение на владение мячом, например. Полторы минуты, например, не ударил по воротам, не заработал аут или угловой, до свидания, отдай мяч сопернику. Ну на это перекатывание на своей половине поля просто невозможно смотреть. С такими игроками! Роналду, по-моему, с поля хотел уйти, не интересно ему.

Ладно, у телевизора сидишь, можно выключить, но люди заплатили бешеные деньги, полетели на край света, там еле до стадионов добраться можно, и получить вот это вот. Безобразие просто», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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