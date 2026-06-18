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Узбекистан — Колумбия: Муньос забил в первом тайме матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026

Узбекистан — Колумбия: Даниэль Муньос забил первый гол в матче
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В эти минуты проходит матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играют сборные Узбекистана и Колумбии. Встречу принимает стадион «Ацтека» в Мехико (Мексика). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 5:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
2-й тайм
1 : 1
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'    

Счёт в матче открыл колумбийский защитник Даниэль Муньос, которому ассистировал Луис Диас на 40-й минуте.

Кроме Узбекистана и Колумбии, в группе К выступают сборные Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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