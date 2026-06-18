Узбекистан — Колумбия: Даниэль Муньос забил первый гол в матче

В эти минуты проходит матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играют сборные Узбекистана и Колумбии. Встречу принимает стадион «Ацтека» в Мехико (Мексика). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 5:00 по московскому времени.

Счёт в матче открыл колумбийский защитник Даниэль Муньос, которому ассистировал Луис Диас на 40-й минуте.

Кроме Узбекистана и Колумбии, в группе К выступают сборные Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.