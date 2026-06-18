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«Большую часть матча он находится в офсайде – это не лень, а умный ход». Руни — о Роналду

«Большую часть матча он находится в офсайде – это не лень, а умный ход». Руни — о Роналду
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Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни отметил тактический ход сборной Португалии, связанный с расположением на поле Криштиану Роналду в матче с Демократической Республикой Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Я был заинтригован, наблюдая за Криштиану Роналду, за его позиционированием. Большую часть времени он находится в офсайде, и это не лень, а сообразительность.

Он вынуждает оборону ДР Конго искать его, и это оставляет пространство для его партнёров по команде, а когда мяч уходит, он может выйти из офсайда. Есть за чем понаблюдать. Это действительно умный ход», – приводит слова Руни BBC.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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