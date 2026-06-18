«Большую часть матча он находится в офсайде – это не лень, а умный ход». Руни — о Роналду

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни отметил тактический ход сборной Португалии, связанный с расположением на поле Криштиану Роналду в матче с Демократической Республикой Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

«Я был заинтригован, наблюдая за Криштиану Роналду, за его позиционированием. Большую часть времени он находится в офсайде, и это не лень, а сообразительность.

Он вынуждает оборону ДР Конго искать его, и это оставляет пространство для его партнёров по команде, а когда мяч уходит, он может выйти из офсайда. Есть за чем понаблюдать. Это действительно умный ход», – приводит слова Руни BBC.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.