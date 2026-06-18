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«Не каждый стык наказывается красной». Анри — о фоле Месси на Манди

«Не каждый стык наказывается красной». Анри — о фоле Месси на Манди
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри заявил, что фол Лионеля Месси на Айссе Манди не заслуживал красной карточки.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Инцидент произошёл во вчерашнем матче сборных Аргентины и Алжира (3:0) — на 31-й минуте Месси сзади ударил шипами по икре защитника сборной Алжира Айсса Манди, сбив соперника с ног — главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку, VAR не вмешался.

«Намерение очень важно, если анализировать такие ситуации правильно. Если посмотреть эпизод это ещё раз, то можно чётко увидеть, что Лионель Месси сосредоточен на мяче и пытается совершить футбольное действие, а не навредить кому-либо.

Да, есть контакт. Да, это выглядит неловко. Но не каждое столкновение наказывается красной карточкой», – сказал Анри в эфире Fox Sports.

Сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счётом 3:0 благодаря хет-трику Месси.

Момент с фолом Месси

Момент с фолом Месси

Фото: Фото: Кадр из трансляции

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