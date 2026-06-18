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Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ

Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ
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Полузащитник турецкого «Башакшехира» и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев, ранее выступавший за ЦСКА, стал автором первого гола в истории своей страны на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

Файзуллаев отличился забитым мячом на 60-й минуте матча 1-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года с Колумбией. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ацтека» в столице Мексики Мехико. На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 2:1 — впереди южноамериканцы.

Всего за карьеру у 22-летнего Файзуллаева 33 матча в составе национальной команды, в которых он забил девять голов и отметился двумя ассистами.

23 июня сборная Узбекистана сыграет с Португалией, 28 июня — с ДР Конго. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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