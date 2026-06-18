Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ

Полузащитник турецкого «Башакшехира» и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев, ранее выступавший за ЦСКА, стал автором первого гола в истории своей страны на чемпионатах мира.

Файзуллаев отличился забитым мячом на 60-й минуте матча 1-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года с Колумбией. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ацтека» в столице Мексики Мехико. На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 2:1 — впереди южноамериканцы.

Всего за карьеру у 22-летнего Файзуллаева 33 матча в составе национальной команды, в которых он забил девять голов и отметился двумя ассистами.

23 июня сборная Узбекистана сыграет с Португалией, 28 июня — с ДР Конго. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.