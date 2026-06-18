Слова Ибрагимовича о сборной Франции повергли Анри в шок

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри, который во время чемпионата мира работает экспертом на канале Fox Sports, вновь эмоционально отреагировал на высказывание своих коллег.
Анри, экс-форвард шведской сборной Златан Ибрагимович и бывший защитник сборной США Алекси Лалас выступают экспертами в аналитической программе о ЧМ-2026.
Во время обсуждения игры сборной Франции во втором тайме матча против Сенегала (3:1) Лалас охарактеризовал команду Дидье Дешама термином «arrogance» – самоуверенность, самонадеянность, высокомерие.
Ибрагимович, в свою очередь, не согласился с такой оценкой, заявив, что речь идет скорее о «confidence» – уверенности и вере в собственные силы.
«Невежественные назовут это самонадеянностью, а мыслящие – уверенностью», – сказал швед.
В этот момент камера зафиксировала эмоциональную реакцию Анри – он заметно расширил глаза от удивления.
Реакция Тьерри Анри на слова Златана Ибрагимовича
Фото: Фото: Скриншот из трансляции
Напомним, ранее Анри эмоционально отреагировал на оскорбительную реплику в эфире Fox Sports.