Слова Ибрагимовича о сборной Франции повергли Анри в шок

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри, который во время чемпионата мира работает экспертом на канале Fox Sports, вновь эмоционально отреагировал на высказывание своих коллег.

Анри, экс-форвард шведской сборной Златан Ибрагимович и бывший защитник сборной США Алекси Лалас выступают экспертами в аналитической программе о ЧМ-2026.

Во время обсуждения игры сборной Франции во втором тайме матча против Сенегала (3:1) Лалас охарактеризовал команду Дидье Дешама термином «arrogance» – самоуверенность, самонадеянность, высокомерие.

Ибрагимович, в свою очередь, не согласился с такой оценкой, заявив, что речь идет скорее о «confidence» – уверенности и вере в собственные силы.

«Невежественные назовут это самонадеянностью, а мыслящие – уверенностью», – сказал швед.

В этот момент камера зафиксировала эмоциональную реакцию Анри – он заметно расширил глаза от удивления.

Реакция Тьерри Анри на слова Златана Ибрагимовича Фото: Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, ранее Анри эмоционально отреагировал на оскорбительную реплику в эфире Fox Sports.