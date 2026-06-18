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Слова Ибрагимовича о сборной Франции повергли Анри в шок

Слова Ибрагимовича о сборной Франции повергли Анри в шок
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри, который во время чемпионата мира работает экспертом на канале Fox Sports, вновь эмоционально отреагировал на высказывание своих коллег.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

Анри, экс-форвард шведской сборной Златан Ибрагимович и бывший защитник сборной США Алекси Лалас выступают экспертами в аналитической программе о ЧМ-2026.

Во время обсуждения игры сборной Франции во втором тайме матча против Сенегала (3:1) Лалас охарактеризовал команду Дидье Дешама термином «arrogance» – самоуверенность, самонадеянность, высокомерие.

Ибрагимович, в свою очередь, не согласился с такой оценкой, заявив, что речь идет скорее о «confidence» – уверенности и вере в собственные силы.

«Невежественные назовут это самонадеянностью, а мыслящие – уверенностью», – сказал швед.

В этот момент камера зафиксировала эмоциональную реакцию Анри – он заметно расширил глаза от удивления.

Реакция Тьерри Анри на слова Златана Ибрагимовича

Реакция Тьерри Анри на слова Златана Ибрагимовича

Фото: Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, ранее Анри эмоционально отреагировал на оскорбительную реплику в эфире Fox Sports.

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Анри отреагировал на оскорбительную реплику в эфире Fox Sports
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