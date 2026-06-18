«В этой команде есть балласт». Журналист Риоло раскритиковал Роналду и тренера Португалии

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду, а также наставника команды Роберто Мартинеса после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго. Встреча завершилась сенсационной ничьей со счётом 1:1. Роналду сыграл 90 минут и не забил.

«В этой команде есть балласт. Во-первых, тренер, который не справляется со своей работой. Во-вторых, Криштиану Роналду, который, к сожалению, доставляет немало хлопот. Он считает, что не стареет, и Португалия не строила команду, учитывая его нынешние слабости», — приводит слова Риоло After Foot RMC.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня).