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«В этой команде есть балласт». Журналист Риоло раскритиковал Роналду и тренера Португалии

«В этой команде есть балласт». Журналист Риоло раскритиковал Роналду и тренера Португалии
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Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду, а также наставника команды Роберто Мартинеса после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго. Встреча завершилась сенсационной ничьей со счётом 1:1. Роналду сыграл 90 минут и не забил.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«В этой команде есть балласт. Во-первых, тренер, который не справляется со своей работой. Во-вторых, Криштиану Роналду, который, к сожалению, доставляет немало хлопот. Он считает, что не стареет, и Португалия не строила команду, учитывая его нынешние слабости», — приводит слова Риоло After Foot RMC.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня).

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