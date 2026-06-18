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Кинопоиск ответил Черданцеву, который ранее раскритиковал сервис за счёт матча на превью

Кинопоиск ответил Черданцеву, который ранее раскритиковал сервис за счёт матча на превью
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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев, ранее раскритиковавший Кинопоиск за то, что сервис указывает счета матчей ЧМ-2026 на превью, получил от них ответ.

Накануне, комментатор выложил скриншот с сайта Кинопоиска, где на превью записи матча Аргентины и Алжира указан счет (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Опять. Ну просили же этого не делать! Зачем указан счёт?! Только я хотел спокойно посмотреть игру, все настроение пропало сразу. Не так уже интересно», – написал Черданцев в телеграмм-канале.

Кинопоиск ответил на недовольство комментатора.

«Георгий, специально для фанатов, которые часто смотрят спорт в записи, мы сделали настройку, позволяющую отключить счёт, ей активно пользуются с сезона-2024/25», – написали в телеграм-канале сервиса.

«Спасибо, понятно», – отреагировал Черданцев.

Перед стартом ЧМ-2026 «Матч ТВ» и Кинопоиск заключили соглашение о трансляциях матчей турнира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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