Кинопоиск ответил Черданцеву, который ранее раскритиковал сервис за счёт матча на превью

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев, ранее раскритиковавший Кинопоиск за то, что сервис указывает счета матчей ЧМ-2026 на превью, получил от них ответ.

Накануне, комментатор выложил скриншот с сайта Кинопоиска, где на превью записи матча Аргентины и Алжира указан счет (3:0).

«Опять. Ну просили же этого не делать! Зачем указан счёт?! Только я хотел спокойно посмотреть игру, все настроение пропало сразу. Не так уже интересно», – написал Черданцев в телеграмм-канале.

Кинопоиск ответил на недовольство комментатора.

«Георгий, специально для фанатов, которые часто смотрят спорт в записи, мы сделали настройку, позволяющую отключить счёт, ей активно пользуются с сезона-2024/25», – написали в телеграм-канале сервиса.

«Спасибо, понятно», – отреагировал Черданцев.

Перед стартом ЧМ-2026 «Матч ТВ» и Кинопоиск заключили соглашение о трансляциях матчей турнира.