Лучший бомбардир в истории Испании прокомментировал сенсационную ничью с Кабо-Верде на ЧМ

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья отреагировал на сенсационный результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где «Фурия Роха» не смогла переиграть Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Я немного разочарован результатом, но уверен, что мы сможем прибавить в оставшейся части чемпионата мира. Нас очень удивила, прежде всего, отличная оборона Кабо-Верде. Они очень мощно начали матч. В первые 20 минут мы почти не могли создать им моменты, и это стало сюрпризом для команды. Затем у нас были шансы, но на авансцену вышел их вратарь, который совершил несколько великолепных сейвов. Бывают такие дни, когда мяч просто не хочет залетать в ворота, но я считаю, что Испания заслужила победу. Возможно, не с таким счётом, как мы думали в начале (4:1), но она её заслуживала. Это первый матч чемпионата мира.

Впереди ещё много матчей чемпионата мира. Это турнир с большим количеством команд, где проходят многие сборные, занявшие третьи места. Он очень длинный и совершенно не похож на те, к которым мы привыкли, когда одна осечка могла отправить тебя домой. Сейчас не тот случай. Конечно, нам хотелось бы победить, ведь начинать с победы всегда важно, но нужно продолжать верить», — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Следующую встречу команда проведёт с Саудовской Аравией. Матч состоится 21 июня.